Жителям России грозит выход на работу при некоторых заболеваниях

В этом году власти РФ намерены утвердить обновленные правила оформления листов нетрудоспособности, которые были разработаны Минздравом. Согласно им, граждане смогут рассчитывать на больничный лист, если состояние здоровья (заболевание, травма или отравление) препятствует выполнению трудовых обязательств.

Список причин для оформления больничного планируют значительно расширить. Некоторые болезни перестанут быть поводом для пропуска работы. При этом, больничный лист можно будет получить при прохождении лечения в санаториях, уходе за нуждающимися родственниками. Также основанием для его выдачи станут карантин, процедура усыновления и протезирование.

Депутат Алексей Куринный считает, что эти изменения позволят установить более четкие критерии необходимости временного освобождения от работы. По его мнению, новый подход поможет сократить случаи необоснованной выдачи больничных листов и повысить прозрачность системы.

В проекте особое внимание уделяется вопросам финансирования. К 2026-му максимальный размер выплат по больничным вырастет до 200 тысяч рублей, что на 50% выше нынешнего лимита. Чтобы получить максимальную выплату, потребуется трудовой стаж не менее восьми лет и среднемесячный доход от 233 тысяч рублей. В этом случае ежедневная компенсация составит около шести тысяч рублей.

