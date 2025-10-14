В регионе выявили тысячи пациентов с легочными проблемами

За девять месяцев 2025 года медицинские специалисты выявили более 5,8 тысячи различных патологий органов дыхания у жителей Свердловской области в ходе профилактических осмотров и диспансеризации. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В структуре впервые выявленных заболеваний среди жителей Свердловской области зафиксированы 13 случаев туберкулёза, а также 198 злокачественных новообразований трахеи, бронхов и лёгких. При этом более половины выявленных раковых опухолей (51,5%) диагностированы на ранних стадиях. Всего профилактические мероприятия за этот период прошли около 1,3 миллиона уральцев, отметила главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава региона Дарья Белова.

Для повышения доступности обследований в течение года профильное региональное учреждение — Областной клинический медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний — осуществляет выезды современных цифровых рентгенодиагностических мобильных кабинетов по всему региону, включая отдалённые сельские территории. В 13 передвижных комплексах установлены цифровые аппараты, обеспечивающие высокое качество изображений при минимальной лучевой нагрузке. Бесплатно обследоваться могут все желающие в возрасте от 15 лет и старше, при этом результаты выдаются сразу после обследования.

Главный врач центра Ирина Лихачёва отметила, что система выездов организована по заявкам предприятий, организаций и учебных заведений, а также направлена на удобство тех, кто не может самостоятельно обратиться в стационар. За три квартала было совершено 1612 выездов. Обследовано 91,5 тысячи взрослых, включая 11,6 тысячи сельских жителей, а также 32,5 тысячи подростков от 15 до 17 лет.

Кроме того, жители Екатеринбурга и гости города могут пройти диагностику в ходе акции «Здоровые лёгкие» у ТЦ «Мегаполис», который проводится дважды в месяц. Ближайший выезд мобильного рентгенодиагностического кабинета состоится 15-16 октября с 10:00 до 16:00 по адресу: ул. 8 Марта, 149. Медики приглашают всех желающих пройти бесплатное обследование.

В этом году в Свердловской области на 11% увеличили охват населения диспансеризацией. Из-за болезней работающих свердловчан экономика региона ежегодно теряет около 103 миллиардов рублей, писало ИА «Уральский меридиан».