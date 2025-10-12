Врач оценила вероятность заражения бубонной чумой в России

Исключить возникновение единичных случаев заболевания бубонной чумой в России невозможно.

© Нейросеть

В зоне риска находятся регионы, которые граничат с Монголией.

"Регистрация случаев бубонной чумы в Монголии выводит на повестку дня вопросы эпидемиологической безопасности сопредельных территорий", - рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

Между тем, обратила внимание Капустина, бубонная чума преимущественно передается через укусы инфицированных блох, паразитирующих на грызунах и других млекопитающих. Контактный путь передачи реализуется при непосредственном взаимодействии с больными животными или их биологическими материалами.

Эксперт Капустина обратила внимание, что первоначальные симптомы бубонной чумы могут напоминать обычную простуду или грипп. Заболевание начинается с высокой лихорадки, сильных головных болей и характерного увеличения лимфатических узлов. Причем, они увеличиваются до значительных размеров, формируя так называемые бубоны. Инкубационный период заболевания варьируется от нескольких дней до двух недель.

В то же время, все ее формы требуют немедленного начала специфической антибактериальной терапии для предотвращения летального исхода и дальнейшего распространения инфекции, пишет РГ.