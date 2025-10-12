В Петербург спустя 56 лет вернутся два опасных вида гриппа

В этом осенне-зимнем сезоне в Петербурге ожидается распространение сразу двух подтипов вируса гриппа А — «свиного» H1N1 и «гонконгского» H3N2. Об этом сообщил глава городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в интервью телеканалу «78».

© Газета.Ru

По его словам, оба вируса хорошо известны из-за прошлых пандемий и тяжелых осложнений. Так, H1N1, ставший причиной глобального всплеска заболеваемости в 2009 году, особенно опасен для молодых взрослых, беременных женщин и людей с хроническими болезнями. H3N2, впервые зафиксированный в конце 1960-х годов, чаще вызывает осложнения у пожилых и нередко приводит к госпитализациям.

Сарана отметил, что современные штаммы протекают, как правило, легче, но сопровождаются характерными симптомами — высокой температурой, головной и мышечной болью, слабостью, болями в глазах и диареей по 5-6 раз в день.

По данным комитета по здравоохранению, активная волна гриппа в России пока не началась: на 40-й неделе положительными оказались лишь 0,2% проб — примерно два случая на тысячу обследованных. В Петербурге подтверждены 56 случаев заболевания, а НИИ гриппа уже выделил живой вирус H3N2, что говорит о начале циркуляции инфекции.

При этом уровень коллективного иммунитета в городе остается низким: привито около 27% жителей, в Ленинградской области — 18%. Для сдерживания зимней волны требуется охват вакцинацией не менее 60–63% населения, что эквивалентно более чем 3,5 млн человек.

Комитет здравоохранения напомнил, что иммунитет формируется в течение 2–4 недель после прививки. Оптимальными сроками вакцинации считаются сентябрь и октябрь, однако даже прививка в ноябре или декабре помогает защититься к зимнему пику заболеваемости. Отсутствие коллективного иммунитета, подчеркнули специалисты, повышает риск длинных цепочек заражений и тяжёлого течения болезни у людей из групп риска.

В поликлиниках уже доступны обновленные вакцины против сезонного гриппа: трехвалентные «Совигрипп» и «Флю-М» (для разных возрастных групп) защищают от A(H1N1), A(H3N2) и B/Victoria, а четырехвалентная «Ультрикс» дополнительно покрывает B/Yamagata и подходит для детей и беременных. Все препараты соответствуют рекомендациям ВОЗ для северного полушария.