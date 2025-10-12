Роспотребнадзор раскрыл, как бороться с иерсиниозом

Пресс-служба Роспотребнадзора поделилась важными рекомендациями по предотвращению острого инфекционного заболевания — иерсиниоза. Специалисты подчеркнули необходимость соблюдения простых мер предосторожности, направленных на снижение риска инфицирования.

Иерсиниоз вызывает бактерия Yersinia enterocolitica, передаваемая преимущественно пищевым путём. Возбудители сохраняются длительное время в почве, воде и продуктах питания. Основными источниками болезни выступают почва, дикие и домашние животные, а также больные люди.

Среди основных профилактических рекомендаций выделяются: обязательная тепловая обработка мяса, рыбы и молока перед употреблением, раздельное хранение сырого и готового продукта в холодильнике.

Также в числе правил запрет на совместное хранение свежих и прошлогодних овощей и фруктов, мытьё рук с мылом перед приёмом пищи и использование антисептиков при необходимости, а также чистка и дезинфекция мест хранения продукции.

Кроме того, специалисты советуют избегать употребления испорченных овощей и фруктов, а также обеспечить защиту продуктов от вредителей и паразитов, пиушт РИА Новости.