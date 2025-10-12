Эксперт Капустина допустила выявление единичных случаев бубонной чумы в России

Исключить возникновение единичных случаев заболевания бубонной чумой в России невозможно. В зоне риска находятся регионы, которые граничат с Монголией: в ней в сентябре было зарегистрировано несколько случаев заражения этой инфекцией. Об этом "РГ" рассказала профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

"Регистрация случаев бубонной чумы в Монголии выводит на повестку дня вопросы эпидемиологической безопасности сопредельных территорий", - сказала она.

По ее словам, риск прежде всего связан с миграцией грызунов-носителей инфекции, а также интенсивностью торгово-экономических связей Монголии и России. Но, с другой стороны, говорит эксперт, в нашей стране развитая система эпидемиологического надзора и противочумных учреждений, проводится постоянный мониторинг природных очагов чумы на территории Сибири и Дальнего Востока. Это снижает вероятность возникновения крупных эпидемических очагов.

Между тем, обратила внимание Капустина, бубонная чума преимущественно передается через укусы инфицированных блох, паразитирующих на грызунах и других млекопитающих. Контактный путь передачи реализуется при непосредственном взаимодействии с больными животными или их биологическими материалами. Для профилактики заболевания нужно ограничить контакты с потенциальными носителями инфекции, использовать репелленты при посещении эндемичных территорий, соблюдать санитарно-гигиенические нормы при обработке продуктов животного происхождения.

Ранее в службе по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Бурятии предупредили об опасности употребления в пищу сурков из-за возможного заражения бубонной чумой. Служба также рекомендовала не прикасаться к больным или мертвым суркам, не разбивать лагерь вблизи нор и колоний грызунов, не ходить по открытой местности в легкой открытой обуви, а при появлении симптомов заболевания - немедленно обращаться в больницу.

Эксперт Капустина обратила внимание, что первоначальные симптомы бубонной чумы могут напоминать обычную простуду или грипп. Заболевание начинается с высокой лихорадки, сильных головных болей и характерного увеличения лимфатических узлов. Причем, они увеличиваются до значительных размеров, формируя так называемые бубоны. Инкубационный период заболевания варьируется от нескольких дней до двух недель.

Именно бубонная форма чумы отличается от других вариантов преимущественным поражением лимфатической системы с формированием характерных воспалительных изменений в лимфоузлах, добавила эксперт. В то же время, все ее формы требуют немедленного начала специфической антибактериальной терапии для предотвращения летального исхода и дальнейшего распространения инфекции, заключила она.