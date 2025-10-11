В России спасли мужчину с редким заболеванием «моя-моя»

В Кировской области врачи успешно прооперировали мужчину, страдавшего редким заболеванием «моя-моя». В противном случае она могла бы привести к инсульту, говорится в Telegram-канале правительства региона.

© Lenta.ru

Речь идет об уникальном заболевании артерий мозга, в ходе которого крупные артерии постепенно сужаются. Пытаясь справиться с этой проблемой, мозг образует множество мелких сосудов, на снимках напоминающих дымное облако. Отсюда происходит название заболевания: «моя-моя» в переводе с японского — клуб дыма.

В областную больницу в Кирове мужчину привезли в состоянии острого нарушения мозгового кровообращения. Современные методы нейровизуализации и оснащения помогли хирургам определить диагноз и провести полное обследование, включая КТ-ангиографию (рентгенологический метод исследования сосудов). За этим последовала операция, после которой пациент сейчас проходит восстановление под контролем врачей.

Ранее девушка с синдромом Клейне-Левина поделилась опытом жизни с ним. Речь идет о редком заболевании сна, которое также называют синдромом спящей красавицы. Люди, страдающие им, могут спать до 20 часов в сутки, из-за чего пользовательницу Reddit с ником MajesticPassenger956 уволили уже с трех работ. Первые симптомы, по словам девушки, проявились у нее в 14-15 лет.