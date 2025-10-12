Питерские психиатры начали лечить фобии с помощью VR

В безопасной виртуальной среде пациентам под наблюдением врачей прививаются навыки преодоления своих страхов. Технология позволяет воссоздать ситуации, вызывающие у того или иного человека патологический страх, и помогает ему научиться управлять своими реакциями.

Специалисты-психиатры Санкт-Петербурга взяли на вооружение передовые методики для оказания помощи пациентам, страдающим от тревожных состояний и депрессии. Комитет здравоохранения города сообщил о внедрении инновационного метода — VR-терапии, который уже успешно используется в психоневрологическом диспансере №1 Василеостровского района.

В условиях современной жизни всё больше людей нуждаются в поддержке при стрессе, повышенной тревожности и различных фобиях, и теперь им доступен принципиально новый подход.

По словам медицинского психолога ПНД №1 Вероники Риковской, в последнее время отмечается рост обращений с жалобами на тревожные расстройства, депрессивные состояния и панические атаки, однако специалисты успешно справляются с наплывом пациентов и оказанием им действенной медицинской области.

В безопасной виртуальной среде пациенты под наблюдением врачей прививаются навыки преодоления своих страхов. Технология позволяет воссоздать ситуации полета в самолете, публичного выступления или пребывания на большой высоте. Это полноценная психотерапевтическая сессия, в ходе которой человек постепенно и контролируемо сталкивается с вызывающими страх обстоятельствами и учится управлять своими реакциями.

