Почему необходимо расширить социальный пакет для медицинских работников

Помимо повышения зарплат, нужно решать бытовые вопросы, в частности, проблему жилья.

Необходимо передавать служебные квартиры в собственность врачам после 10 лет работы в сфере здравоохранения.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Что касается зарплат. Во-первых, есть поручение президента. И сейчас готовится нормативно-правовая база для того, чтобы скорректировать и убрать разницу в отрасли. В Минтруде мы недавно проводили совещание. В Минтруде и Минздраве «дошлифовывают всю нормативку». Это поручение президента будет выполнено, оно тоже даст свой эффект. Кроме зарплат ещё должен быть социальный пакет. Кроме этого, ещё и решение социально-бытовых вопросов, это жильё. Мы вышли с предложением давать тем, кто отработал, в данном случае мы говорили о сотрудниках системы образования, но эту же схему нужно распространять и на тех, кто работает в системе здравоохранения. Отработал, тебе предоставляется сразу служебное жильё с возможностью перехода права собственности через определённый период. Это будет справедливо. Десять лет ты отработал, тогда данное жильё к тебе переходит».

Ранее в «Опоре России» указали на отставание темпов роста зарплат врачей в России. Медработники должны получать «в два раза больше».