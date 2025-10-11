Британец после драки заболел «плотоядной болезнью» и попал в реанимацию

Мужчина перенес многочисленные операции и потерял часть зрения после нападения в Глазго

Житель Глазго Джек Бирн оказался в реанимации после того, как получил травму головы в уличной драке. Мужчина перенес опасную инфекцию и теперь проходит длительную реабилитацию.

По данным полиции, 32-летний Джек Бирн был ранен в голову во время ссоры. Сначала он не обратил внимания на рану, но через несколько дней его состояние резко ухудшилось: лицо начало опухать, возникли проблемы с координацией, и он потерял сознание. После госпитализации врачи диагностировали у него некротизирующий фасциит, известный как "плотоядная болезнь".

Джек провел несколько недель в коме и перенес многочисленные операции, в том числе пересадку мышц со спины на лицо. В результате болезни он потерял 80% зрения на один глаз и получил многочисленные шрамы после неудачных пересадок кожи.

Сейчас мужчина заново учится ходить, есть и говорить. Он также страдает от посттравматического стрессового расстройства. Друзья Бирна организовали сбор средств, чтобы помочь ему восстановиться после выписки из больницы.