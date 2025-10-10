Мужчинам с эректильной дисфункцией посоветовали правильный рацион

Диетолог Мариана Фигарес заявила, что мужчинам с эректильной дисфункцией необходимо изменить рацион, чтобы избавиться от проблемы. Ее слова приводит издание El Español.

Фигарес посоветовала мужчинам включить в рацион больше фруктов, овощей, бобовых, орехов, семян и цельнозерновых продуктов. При этом употребление животных белков необходимо существенно сократить, подчеркнула она.

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы обычно прописывают аналогичную диету, отметила специалистка. Дело в том, что у проблем с эрекцией и патологий сердца имеется одна общая причина — эндотелиальная дисфункция, из-за которой артерии перестают расширяться. Именно на решение этой проблемы и нацелен правильный рацион, заключила Фигарес.

