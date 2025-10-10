В российском регионе рак молочной железы перестал быть фатальным

Каждый год в Нижегородской области регистрируется более двух тысяч случаев рака молочной железы, на учете у медиков около 20 тысяч пациенток. Об этом пишет контент-партнер "РГ" pravda-nn.ru.

В регионе наблюдается рост выявляемости онкологических заболеваний и снижение смертности от рака молочной железы благодаря современным методам диагностики и лечения. В Нижегородской области ежегодно выявляют более двух тысяч случаев рака молочной железы. На учете у врачей стоят 20 тысяч пациентов, из них более пяти лет — 12 тысяч. Показатели смертности от рака снижаются.

«О том, что это заболевание перестало быть фатальным, оно перестало быть смертельным. Мы не боимся его выявить - мы боимся его выявить на поздней стадии, когда у нас ограниченные возможности помочь. Но даже в таком случае у нас стало гораздо больше способов эффективно лечить наших пациентов», — рассказал Сергей Гамаюнов.

Факторы риска включают генетическую предрасположенность и образ жизни: курение, ожирение, малоподвижность. Лактация снижает риск на 14 процентов. Регулярные осмотры важны для ранней диагностики. При выявлении рака на поздней стадии может потребоваться мастэктомия, но около 80 процентов пациенток сохраняют грудь с помощью реконструктивных операций, включая установку имплантов из безопасного геля.

До 20 октября в Нижнем Новгороде пройдет десятая социальная акция "Бюст-мост через Волгу: против рака груди", включающая бесплатные обследования у онкологов и маммологов. Вечером состоится музыкальный спектакль с участием известных жительниц города, поделившихся своими историями.