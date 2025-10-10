В России разрешили роды с доулой

Доула — помощница в беременности и родах. Официально такой профессии нет, но ее знают в роддомах. В отличие от врачей и акушерок, доула не оказывает медицинских манипуляций и не дает советов, но ее поддержка делает роды более комфортными.

Анна Белякова, председатель Нижегородского отделения ассоциации профессиональных доул России, работает в этой сфере с 2019 года. По образованию финансист, до рождения ребенка она работала в банках. После этого поняла, насколько важна поддержка для женщин в этот период.

«До родов мы предоставляем женщине всю необходимую информацию, рассказываем об особенностях каждого роддома Нижнего Новгорода, чем отличаются роды по ОМС и по контракту и так далее. Но основная задача доулы — поддержка женщины в родах, сколько бы они ни продолжались», — говорит Анна Белякова.

За помощью доулы обращаются самые разные женщины - от студенток до руководителей крупных организаций. Это и рожающие впервые, и уже имеющие опыт, часто — неприятный. Для облегчения родов доула может использовать массаж, дыхательную гимнастику или помочь в выборе удобного положения.

По словам доулы Анны Беляковой, ее работа основана на концепции "мягких родов" с соблюдением принципа трех "Т": тепло, темно, тихо. Эти условия, предложенные акушером-гинекологом Мишелем Оденом, способствуют естественному течению родов.

Доула выключает свет, зажигает свечи, показывает удобные позы и оказывает эмоциональную поддержку роженице. В Нижнем Новгороде теперь роды с помощницей разрешены во всех роддомах. Для работы доулой не обязательно иметь опыт материнства, но опыт родов помогает передать уверенность в действиях. В помощи родам есть сложности, так как они часто происходят ночью. Достижением считается, что при родах с доулами почти на треть снижается вероятность кесарева сечения и неблагоприятного течения появления человека на свет.

Камила Терехина — одна из первых доул в Нижнем Новгороде, работает с 2016 года, провела почти 250 родов и сама мама двоих детей. Она уверена, что ее профессия требует эмпатии, умения слушать и справляться с нагрузкой:

«Когда женщина находится одна в родовом боксе, ей одиноко и страшно. У врачей роддома физически нет возможности уделять внимание каждому пациенту, быть рядом, держать за руку, эмоционально поддерживать. Доула же всегда рядом, сопровождает и объясняет каждый период родов, а потом послеродовый период».

Роды — интенсивный и сложный процесс, сопровождающийся серьезными болями. Медики часто не могут уделять роженице столько же времени, как доула. И именно поэтому Камила считает свою работу — помогать рожающим женщинам — лучшей в мире.