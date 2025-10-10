Эксперт объяснил, чем отличаются полисы ОМС и ДМС

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) позволяет обратиться в городскую поликлинику, вызвать врача на дом, получить помощь в стационарах и некоторые льготные лекарства. Этот документ всем россиянам выдается при рождении. Полис же добровольного медицинского страхования приобретается самостоятельно, по нему нельзя получить любые медицинские услуги, какие хочется. Обращение в клинику должно быть связано со страховым случаем. Об этом рассказала эксперт по личному страхованию Ольга Купцова, пишет aif.ru.

Она обратила внимание, что объем медицинских услуг, включенных в программу страхования, и перечень клиник, в которые можно обращаться по такой страховке, определяет работодатель совместно со страховщиком.

По словам Купцовой, бывают и другие страховки здоровья: например, туристическая, которая приобретается при поездке за рубеж, или от несчастных случаев: она не покрывает затраты на лечение, но по ней можно получить выплаты в случае получения травмы, наступления инвалидности. Кроме того, говорит эксперт, бывают специализированные страховки: спортивные, от укусов животных или насекомых (клещей, например), критических заболеваний вроде инфаркта или инсульта.