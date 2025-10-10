Некоторые подопечные фонда «Круг добра» могут остаться без лекарств

Более 350 пациентов с орфанными заболеваниями могут остаться без лечения в ближайшие три года. Около половины "выпускников" фонда "Круг добра" обращаются в пациентские организации с жалобами на то, что регионы отказываются закупать для них лекарства. Проблема старая, ситуация, когда пациенты вынуждены добывать положенные им лекарства через суд, - не редкость для многих регионов. На ежегодном конгрессе "Право на здоровье", который прошел в Москве в сентябре, представители пациентского сообщества, медики, депутаты вновь обсуждали, как обеспечить преемственность лечения для достигших совершеннолетия "выпускников" фонда "Круг добра" и в целом для взрослых пациентов с редкими заболеваниями.

Более половины пациентов с редкими заболеваниями старше 19 лет в 2024 году сообщали о проблемах с лекарственным обеспечением за счет региона. Такие данные привел сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. С этой проблемой зачастую сталкиваются вчерашние подопечные фонда "Круг добра", поскольку фонд обеспечивает их терапией только до 19 лет (первоначальное правило - до 18 лет - было изменено, и срок продлен на год именно для того, чтобы регионы могли подготовиться к выполнению обязательств в отношении повзрослевших пациентов). Но бесшовного перехода не получается, и нередко, выйдя по возрасту из-под опеки фонда, повзрослевшие пациенты перестают получать лекарства, которые закупать теперь для них должен региональный бюджет.

Как правило, терапия орфанных пациентов пожизненная, если ее приостановить, заболевание возвращается, состояние человека резко ухудшается. Если пациенты не получают необходимую терапию по достижении совершеннолетия, затраты фонда на них фактически перечеркнуты, считает Юрий Жулев. Поэтому крайне важно выработать механизм бесшовного обеспечения лечением выпускников фонда "Круг добра", а также внести соответствующие нормативно-правовые изменения, необходимые для решения этой проблемы.

С 2024 по 2027 годы из-под опеки "Круга добра" выходит 839 пациентов, сообщила руководитель проектного офиса "Редкие (орфанные) болезни" Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Елена Шукан. Ежегодно на закупку препаратов для этой группы ориентировочно требуется 14 млрд рублей.

Сегодня регионы суммарно расходуют на региональную льготу около 250 млрд рублей в год, из которых 20-25% приходится на орфанные препараты. При этом затраты на одного пациента различаются между регионами в 3-4 раза, сообщил член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Эксперты считают, что оптимальный вариант преодоления сложностей с лекарствами для пациентов после "выхода" из "Круга добра" - федерализация закупок орфанных препаратов. Тут есть два пути - немедленно включать повзрослевших пациентов в программу ВЗН (Высокозатратные нозологии) либо расширить полномочия "Круга добра", чтобы он закупал лекарства и для взрослых.

"Централизованные закупки - это экономия. При закупке орфанных препаратов регионами цена на них в 1,5-2 раза выше, чем для "Круга добра", - подчеркнул Алексей Куринный.

Кроме того, федеральные закупки обеспечивают равные возможности для получения терапии пациентами вне зависимости от того, где они живут. Еще один плюс - возможности перераспределять централизованно закупленные лекарства между регионами в случае необходимости. Сейчас, если возникают излишки невостребованного дорогого лекарства, передать их нуждающемуся пациенту, проживающему в другом регионе, практически невозможно - нет ни организационных, ни финансовых механизмов.

Централизация обеспечения пациентов с редкими заболеваниями лекарствами обсуждается уже не первый год. Участники форума настаивают: необходимо усовершенствовать новый резервный механизм поддержки регионов из средств федерального бюджета в рамках статьи 83 закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

На такую необходимость указал Конституционный суд, причем не только при дефиците финансирования, но и при наличии организационных барьеров. Государство должно обеспечить обязательность принципов равенства пациентов вне зависимости от места проживания, равного участия федерации и субъектов, недопустимости диспропорций и оперативности принятия критериев, пояснила доцент кафедры медицинского права Сеченовского Университета, член экспертного совета по редким заболеваниям Мария Посадкова.

При этом использование единственного критерия - "уровня бюджетной обеспеченности" - оставит большинство регионов без поддержки. Поэтому необходимо ввести разумную шкалу критериев для выделения финансирования на закупку орфанных препаратов из федерального бюджета, подчеркнула Елена Шукан. Кроме того, в законе не отражены принципы разработки критериев медицинской помощи и механизмов межбюджетных трансфертов, на которые акцентировал внимание Конституционный суд.

Еще одно препятствие, с которым сталкиваются пациенты по достижении 18 лет, - отсутствие понятной маршрутизации при переходе из детской во взрослую сеть здравоохранения.

"Существовавший раньше 154-й приказ Минздрава, который регулировал переход из детской сети во взрослую, не действует. В результате пациенты не знают, куда им идти, какие врачи их должны наблюдать, где получить лечение", - пояснила сопредседатель Всероссийского союза пациентов, председатель правления Всероссийского общества орфанных заболеваний (ВООЗ) Ирина Мясникова.

Эту проблему тоже необходимо решать, настаивает эксперт.

Наконец, еще один вопрос, который не решается уже много лет, - необходимо расширить перечень заболеваний, включенных в постановление правительства РФ №403, с жесткой привязкой к федеральному софинансированию. Дело в том, что в рамках этого постановления лекарствами обеспечивают пациентов вне зависимости от возраста и наличия или отсутствия инвалидности. Вчерашние подопечные "Круга добра", получавшие современное эффективное лечение, статуса инвалида часто не имеют, и это становится еще одним препятствием к дальнейшему получению лекарств.

"Именно оформление инвалидности как "входного билета" к терапии сегодня является главным барьером для выпускников "Круга добра". Расширение 403-го постановления - прямой путь к равному доступу", - считает Елена Хвостикова, директор Центра помощи пациентам "Геном".

Подводя итоги дискуссии, Алексей Куринный отметил, что федерализация закупок - единственный путь к равному доступу орфанных пациентов к эффективной медицинской помощи. Юрий Жулев подчеркнул, что пациенты не могут ждать: