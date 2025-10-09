В Липецкой области закупят сотни единиц медицинского оборудования

В 2025 году Липецкая область направит более 900 миллионов рублей на обновление оборудования в больницах и поликлиниках. По словам губернатора Игоря Артамонова, финансирование поступает из регионального и федерального бюджетов в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти средства закупят свыше 370 единиц медицинской техники, которая поступит в том числе в районные медучреждения.

В перечень оборудования входят эндоскопические системы, новые аппараты УЗИ, маммографы, рентгены и многое другое. Артамонов отметил, что модернизация материально-технической базы в районных больницах повышает качество оказания медицинской помощи.

В качестве примера он привел город Грязи, где после приобретения современных установок начали проводить малоинвазивные операции на суставах и органах брюшной полости. Такие вмешательства, в отличие от открытой хирургии, менее травматичны, более эффективны и не требуют длительной реабилитации, позволяя выписывать пациентов уже через несколько дней.

«Оснащение районных больниц современным оборудованием позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь на местах», — заявил Артамонов.

Он добавил, что это сокращает сроки лечения и реабилитации пациентов, а также повышает доступность качественной медицины для жителей муниципалитетов региона.

