Врачи спасли ребенка, чья голова отделилась от позвоночника в ДТП

В Мексике во время отдыха семья с несколькими детьми попала в аварию — в результате у двухлетнего Оливера Стауба голова отделилась от позвоночника и спинного мозга. Об этом сообщает издание People.

© РИА Новости

Семья попала в аварию из-за грузовика, который влетел в их машину. В результате мать Оливера, которая была за рулем, получила черепно-мозговую травму и травму руки. У главы семейства были сломаны ребра, а пятилетний брат Оливера получил небольшой порез на лбу. По его словам, голова двухлетнего мальчика, который находился в автокресле, после ДТП находилась в неестественном положении. В больнице врачи сказали, что ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.

Тем не менее ребенку чудом удалось выжить — врачи приняли решение провести опасную операцию. Она прошла успешно — мальчик снова сможет управлять ногами и руками. Врачи назвали это беспрецедентным случаем.

