«Опасно для жизни»: врач раскрыл, что приводит к болезням сердца

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов раскрыл, какие привычки приводят к развитию смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

В интервью NEWS.ru он заявил, что это, прежде всего, курение и недостаток физической активности, а также употребление нездоровой пищи может негативно повлиять на работу сердца.

Курение, предупредил медик, вызывает спазм сосудов, нарушая кровоснабжение отдельных участков тела, что ведёт к некрозу кардиомиоцитов.

При этом, по словам Умнова, из-за ухудшения работы лёгких меньше кислорода поступает в кровь, что не придает сердцу здоровья.

«Кроме того, лёжа на диване вполне можно схлопотать образование жира на стенках сердца, из-за чего главному мотору человека сложнее сокращаться, – подчеркнул врач. – Опасно для жизни и неправильное питание, богатое жирной и жареной пищей, а также алкоголем».

Это, отметил специалист, способствует образованию атеросклеротических бляшек, которые постепенно сужают коронарные артерии, что приводит к хронической ишемии.

«При разрыве бляшки или образовании тромба на ее поверхности может возникнуть инфаркт миокарда. Этанол и продукты его распада повреждают кардиомиоциты, что ухудшает работу сердца», – резюмировал преподаватель медфака Государственного университета просвещения.

