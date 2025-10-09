Почему осенью обостряется гастрит и как с этим бороться

Осенью обострение гастрита становится частой проблемой, и этому есть несколько объяснений. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у гастроэнтеролога медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Софии Кардашовой.

Причины обострения гастрита осенью

По ее словам, на обострение влияют как физиологические, так и психологические факторы.

Первая причина — изменение рациона питания

Осенью мы начинаем употреблять меньше свежих овощей и фруктов, которые богаты клетчаткой и витаминами. В то же время в рационе появляется больше тяжелых и жирных блюд: мяса, соусов, жареной пищи, а также фастфуда. Эти продукты требуют повышенной работы желудка и могут раздражать его слизистую, пояснила врач.

«Кроме того, сокращение светового дня и понижение температуры часто приводят к менее активному образу жизни. Это может способствовать перееданию, поскольку люди склонны есть больше, чтобы компенсировать отсутствие энергии и улучшить настроение через еду. Переедание, в свою очередь, перегружает желудок и может привести к обострению гастрита», — отметила Кардашова.

Второй фактор — ослабление иммунитета

Осень традиционно считается сезоном простуд, что связано с колебаниями температуры и увеличением риска вирусных инфекций, рассказала доктор. В борьбе с простудными заболеваниями многие начинают принимать различные лекарства — антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), которые могут негативно воздействовать на слизистую желудка.

«Антибиотики нарушают микрофлору, а НПВП могут вызывать воспаление желудочных стенок, что создает благоприятную почву для обострения гастрита», — предостерегла гастроэнтеролог.

Третья причина связана с эмоциональным состоянием

Осенняя погода часто сопровождается дождями, холодом и мрачными днями, что может снижать настроение, вызывать апатию и даже депрессию. В такие периоды многие люди прибегают к еде как к способу поднять настроение, что ведет к перееданию.

«Но не только эмоциональное переедание представляет проблему — сам стресс и негативные эмоции напрямую влияют на желудок. Доказано, что стресс способен усиливать воспалительные процессы и ухудшать работу пищеварительной системы, что может вызывать или усугублять гастрит», — заверила врач.

Как предотвратить обострение гастрита осенью

По мнению специалиста, чтобы предотвратить обострение гастрита осенью, необходимо соблюдать ряд мер:

Во-первых, стоит пересмотреть свой рацион. Постарайтесь отказаться от фастфуда, снеков, газированных напитков и продуктов, содержащих большое количество консервантов и приправ, так как они могут раздражать слизистую желудка. Избегайте употребления соусов, особенно тех, которые содержат уксус или острые приправы. Включите в рацион больше легкоусвояемых продуктов, таких как овощные супы, нежирные мясные и рыбные блюда, каши. Очень важно не пропускать приемы пищи и избегать переедания, так как это создает дополнительную нагрузку на желудок.

Во-вторых, принимайте лекарства с осторожностью. Самолечение, особенно при простудных заболеваниях, может привести к обострению гастрита. Некоторые препараты, такие как обезболивающие и антибиотики, раздражают слизистую оболочку желудка, вызывая воспаление. Прежде чем принимать лекарства, посоветуйтесь с врачом. Если вам действительно необходимо принимать антибиотики или НПВП, врач может назначить дополнительные препараты, которые защитят желудок от их негативного воздействия.

В-третьих, постарайтесь избавиться от вредных привычек. Курение и алкоголь значительно усугубляют течение гастрита. Никотин замедляет заживление слизистой оболочки желудка, а алкоголь раздражает ее, увеличивая риск воспаления и эрозий. Отказ от этих вредных привычек не только поможет справиться с гастритом, но и окажет положительное влияние на общее состояние здоровья.

Наконец, важно работать со стрессом. Психологическое состояние человека играет ключевую роль в здоровье желудочно-кишечного тракта. Избегайте лишних стрессов, учитесь расслабляться, занимайтесь физической активностью и находите время для отдыха.

«Психоэмоциональная стабильность напрямую влияет на работу желудка, и минимизация стресса может существенно снизить вероятность обострения гастрита», — добавила гастроэнтеролог.

