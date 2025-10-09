Хирурги спасли ногу пациента от ампутации

Врачи Ханты-Мансийска спасли ногу 69-летнего югорчанина от ампутации, который страдал тяжелой формой атеросклероза. Как сообщает директор югорского депздрава Роман Паськов, жителя Кондинского доставили в окружную клиническую больницу в критическом состоянии. После перенесенного инсульта и ампутации одной ноги возникла угроза для единственной оставшейся конечности.

© N24.ru

Кровоснабжение в ноге оказалось критически нарушенным из-за закупорки артерии атеросклеротическими бляшками почти на 95%. Тогда врачи приняли решение восстановить кровоснабжение и не допустить ампутации. Команда хирургов и анестезиологов провели ювелирную эндоваскулярную операцию. Медики с помощью инновационной методики без разрезов и использования общего наркоза выполнили вмешательство через небольшой прокол.

Для восстановления кровотока врачи ввели в артерию катетер с вращающимся буром, который превратил холестериновые бляшки в мельчайшие частицы и извлек их. Затем в сосуд установили стент с лекарственным покрытием, а место прокола закрыли с помощью специального устройства для наложения швов.

Благодаря профессионализму медиков операция прошла успешно и ногу пациенту удалось сохранить.

Ранее «Ямал 1» писал, что врачи Нефтеюганска сохранили поврежденную селезёнку упавшему с дерева ребёнку.

