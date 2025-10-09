24 школьника госпитализированы после вспышки кишечной инфекции

После вспышки острой кишечной инфекции в школе № 110 города Трехгорного Челябинской области госпитализированы 24 ученика. По данным мэрии, восемь из них заболели в городе. Еще 16 отправились в коллективную поездку в Железноводск и были сняты с поезда в Самаре.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние заболевших в Трехгорном оценивается как удовлетворительное. Ситуация мониторится в постоянном режиме. Организовано межведомственное взаимодействие", - пояснили в горадминистрации.

По данным регионального Минобразования, после вспышки школа переведена на дистант. С учащимися, педагогами и родителями проведена разъяснительная работа. Проводится комплекс необходимых мероприятий, включая медицинское наблюдение за контактными лицами и отбор проб.

В Минздраве в свою очередь сообщили, что у ребят наблюдается вирусная, а не бактериальная природа заболевания. Сейчас челябинские врачи находятся на связи с самарскими коллегами, наблюдающими снятых с поезда пациентов.

После ЧП в школе возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей (часть 1 статьи 236 УК РФ). На месте работают представители СК и прокуратуры. Виновникам может грозить наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.