Пожилой женщине удалили кисту, с которой она ходила 30 лет

В дневной стационар Апрелевской поликлиники Наро-Фоминской больницы была госпитализирована 90-летняя пациентка с атеромой на голове. По данным пресс-службы областного Минздрава, речь идет о кистозном образовании, возникшем из-за закупорки сальной железы.

© Вести Подмосковья

Пенсионерка ходила с кистой 30 лет. Длительное развитие такого образования чревато осложнениями, воспалениями и нагноениями, преобразованием здоровых клеток в раковые. Врачи смогли объяснить пациентке возможные риски и убедили ее согласиться на операцию. Удалить кисту получилось с первого раза без натяжения тканей, что обеспечило оптимальный косметический результат.

После проведенного лечения пенсионерка выразила сожаление, что не решилась на операцию раньше. На данный момент она уже выписалась и отправилась домой.