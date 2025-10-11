Выявлены токсичные сиропы от кашля после смерти 17 детей

Власти Индии признали три сиропа от кашля токсичными после смерти как минимум 17 детей за последний месяц.

Все случаи были связаны с препаратом Coldrif, произведенным компанией Sresan Pharmaceutical в штате Тамилнад. Анализы показали, что сироп содержал 48,6% диэтиленгликоля при допустимой норме 0,1%.

Производство препарата запрещено, владелец компании арестован, пишет "Коммерсант".

Регуляторы также предостерегли от использования сиропов Respifresh TR и ReLife, произведенных в штате Гуджарат, где выявлено превышение содержания токсичного вещества — 1,34% и 0,62% соответственно. Эти препараты не связаны с летальными случаями, но были отозваны с рынка.

По данным индийских властей, ни один из сиропов не экспортировался. Но через неофицальные каналы сиропы все же могли попасть на мировой рынок.

