Опрос показал, сколько работающих россиян жалуются на ухудшение зрения

Почти две трети (63%) работающих россиян испытывают ухудшение зрения или дискомфорт во время работы, а почти половина (48%) признались, что это снижает их работоспособность. Об этом говорится в исследовании федеральной сети офтальмологических клиник 3Z и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (результаты имеются в распоряжении ТАСС).

Исcледование приурочено ко Всемирному дню зрения, который отмечается 9 октября. Согласно результатам, 63% опрошенных сталкиваются с дискомфортом или ухудшением зрения во время работы. Среди наиболее частых симптомов названы усталость глаз (71%) и снижение остроты зрения (68%).

"Чаще всего проблемы отмечают специалисты, чья деятельность связана с компьютером. 78% из них жалуются на усталость глаз, половина - на сухость, треть - на покраснение, а 39% страдают от головных болей при зрительной нагрузке", - говорится в результатах исследования.

Почти половина (48%) респондентов отметили, что проблемы со зрением снижают их работоспособность и эффективность, а 57% сообщили о стрессе, раздражительности и усталости из-за постоянной нагрузки на глаза. При этом 45% вынуждены корректировать рабочий график из-за неприятных ощущений.

Главными причинами ухудшения зрения участники опроса назвали длительную работу за экраном (68%) и недостаток отдыха для глаз (59%). Несмотря на это, 42% работников заявили, что их работодатели не предпринимают никаких мер для профилактики проблем со зрением. Самая распространенная форма поддержки - добровольное медицинское страхование (ДМС), которое предоставляют 37% компаний. Лишь 2% работодателей компенсируют лазерную коррекцию зрения.

Как отметил в беседе с ТАСС главрач московской клиники 3Z, кандидат медицинских наук Игорь Дутчин, в последние годы выявляемость офтальмологических проблем растет среди молодежи.

"Согласно данным нашего внутреннего мониторинга, в прошлом году число молодых пациентов с диагнозом миопия (близорукость) выросло на 11% к предыдущему году. Чаще всего она встречается у людей в возрасте 26-35 лет - активных, трудоспособных граждан. Наше исследование показывает, что проблемы со зрением у работающих россиян становятся все более распространенными и требуют внимания не только от самих работников, но и от работодателей", - сказал он.

Как отметила директор службы исследований hh.ru Мария Игнатова, данные исследования показывают, что работодатели все чаще сталкиваются с тем, что физическое и ментальное благополучие сотрудников напрямую влияет на эффективность бизнеса.

"Мы верим, что исследования и опросы позволяют лучше понимать реальные потребности трудоспособного населения, выявлять болевые точки. А это дает возможность бизнесу выстраивать более устойчивую, здоровую и эффективную рабочую среду", - сказала она.

Об опросе

Исследование "Проблемы со зрением у работающего населения России" проводилось в сентябре 2025 г. В опросе приняли участие более 3 тыс. пользователей платформы онлайн-рекрутинга HH.ru, проживающих на территории России. Учитывались ответы респондентов, прошедших опрос полностью.