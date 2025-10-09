Врач объяснил, почему выросло число больных вирусом Коксаки

Число зараженных вирусом Коксаки растет из-за прошедшей пандемии COVID-19, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.

«После пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений мы наблюдаем феномен, который инфекционисты называют «эффектом иммунного пробела». Дети и взрослые меньше контактировали с различными возбудителями, и коллективный иммунитет к ним ослаб. Теперь, когда жизнь вернулась в прежнее русло, вирусы, «молчавшие» несколько лет, наверстывают упущенное. Так что да, всплеск заболеваемости есть, и он может быть более заметным по сравнению с прошлыми годами. Но это не новая пандемия, а скорее возвращение к привычным для энтеровирусов сезонным подъемам, которые просто кажутся выше на фоне предыдущего затишья», — объяснил врач.

При этом, по словам врача, вирус Коксаки является одним из самых заразных патогенов. Его контагиозность (заразность) одна из самых высоких среди всех вирусов. Инкубационный период обычно короткий — 3–6 дней. Человек становится заразным еще до появления первых симптомов и продолжает выделять вирус довольно долго, особенно с калом.