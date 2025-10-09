Шестимесячный малыш заболел ботулизмом, попробовав мед

В итальянском Бари 6-месячный ребенок оказался в реанимации из-за младенческого ботулизма — редкой и опасной формы интоксикации. Возможной причиной стало употребление меда.

По данным Today, мальчика доставили в детскую больницу имени Джованни XXIII с симптомами, которые включали паралич зрачков, плохую реакцию на раздражители и нарастающую мышечную слабость. Медики заподозрили младенческий ботулизм и начали все необходимые диагностические процедуры.

Руководство больницы связалось с Национальным институтом здравоохранения и Токсикологическим центром Павии, чтобы получить специфический антиботулинический препарат. Малыша перевели в отделение интенсивной терапии, где он получал поддержку дыхания, питание и круглосуточное наблюдение. Сыворотку ввели менее чем через 24 часа после постановки диагноза, что сыграло решающую роль в спасении жизни мальчика.

Медики подчеркивают, что мед может содержать споры ботулотоксина, способные развиваться в кишечнике у младенцев до одного года и становиться опасными. В связи с этим, детям младше года мед давать нельзя.

