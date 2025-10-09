Инфекционных больных начнут лечить по-новому

Пациентам с подозрением на инфекционное заболевание собираются уделять более пристальное внимание. Первичную медико-санитарную помощь они смогут получать амбулаторно или в дневном стационаре. Специализированную, в том числе высокотехнологичную, в больнице или, если самочувствие не требует круглосуточного наблюдения, в дневном стационаре. Возможен и вариант вне медорганизации — по месту вызова бригады скорой, в транспорте при медицинской эвакуации. Такой регламент взамен устаревшего утвержден приказом Минздрава от 21 августа 2025 года. Его начнут применять с 1 декабря. Подробности — в материале «Парламентской газеты».

Распределили по специалистам

Новый приказ отменяет прежний, действующий с 2012 года. Теперь учли изменившиеся за последние годы возможности медицины, конкретизировали понятия. Записали, что помощь по профилю «инфекционные болезни» бывает:

экстренная — при внезапных острых состояниях, обострении хронических заболеваний, угрожающих жизни пациента,

неотложная — при тех же условиях, но без явных признаков угрозы жизни,

плановая — при проведении профилактических мероприятий, когда отсрочка оказания помощи не ухудшит самочувствие.

В правилах отметили, что первичную медико-санитарную помощь окажут не только амбулаторно, но и в дневном стационаре:

доврачебную — сотрудники со средним медицинским образованием,

врачебную — терапевты, врач общей практики или семейный, только при легком течении инфекционного заболевания или при подозрении на него, если не требуются мероприятия по санитарной охране территории,

специализированную — инфекционисты при самостоятельном обращении пациента либо по направлению специалистов других направлений.

В экстренных ситуациях спасать жизни будут бригады скорой помощи в местах, где она потребуется, и в больничных отделениях анестезиологии-реанимации.

«Вопрос лечения инфекционных заболеваний сегодня актуален как никогда, — сказал "Парламентской газете" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. — Посмотрите, мы еще не успели отойти от COVID-19, а ученые предупреждают о новых потенциальных угрозах. Инфекции, к сожалению, никуда не делись и продолжают представлять серьезную опасность для здоровья человечества».

Более того, вирусы мутируют, бактерии становятся резистентными к антибиотикам, добавил депутат.

Учтут показания

Появилась возможность предоставления специализированной медпомощи, включая высокотехнологичную, и лечения не только в больницах, но и в дневном стационаре.

Но бывают случаи, когда круглосуточного пребывания в клинике не избежать.

По медицинским показаниям:

со среднетяжелым и тяжелым течением болезни,

с острым инфекционным заболеванием любой тяжести, если есть сопутствующая хроническая неинфекционная патология с высокой вероятностью обострения,

если иначе нельзя установить диагноз и нужны дополнительные лабораторные или инструментальные исследования,

если нет улучшения после лечения в домашних условиях.

По эпидемическим показаниям:

при наличии или подозрении на заболевание, опасное для жизни и здоровья окружающих, если нет возможности для самоизоляции. Например, когда человек находится в общежитии, гостинице, хостеле, коммунальной квартире, пункте временного размещения,

при легком течении болезни, когда обязательна санитарная охрана территории.

Готовность номер один

Приказ предусматривает круглосуточную готовность специалистов к групповым и массовым поступлениям пациентов. В таких ситуациях им предписано оперативно перепрофилировать площади учреждений и подготовить резервный коечный фонд. Схемы такой реорганизации руководство медучреждений обязано заблаговременно разработать и утвердить.

Все манипуляции, за исключением медпомощи в рамках клинической апробации, медики должны проводить на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов медпомощи, которые утверждает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

При наличии показаний можно применять телемедицинские технологии для консультаций или участия в консилиуме врачей.

В документе зафиксировали требования к оснащению кабинетов, отделений, дневных стационаров и больниц. Для профилактики инфекций, которые могут передаваться медику от зараженного, обязательны автоматический наружный дефибриллятор и укладка с медизделиями и лекарствами для первой помощи.