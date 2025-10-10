Эксперты оценили перспективы реформы страхования системы ОМС

Правительство предложило дать возможность регионам передавать функции медицинских страховщиков территориальным фондам ОМС. Предлагаемые изменения вызвали широкий резонанс.

Напомним, что с момента создания системы ОМС страховые компании выполняют ключевую функцию - внешнего контроля качества медицинской помощи. Это обеспечивает независимую оценку действий медицинских организаций и позволяет оперативно устранять нарушения. По сути, страховая компания является "защитником пациента" в системе здравоохранения. Именно страховая компания оценивает своевременность, объем и обоснованность оказания услуг, проводит экспертизы, рассматривает обращения граждан, выявляет дефекты и помогает устранить их в диалоге с медицинскими организациями. Благодаря этой независимости, система ОМС сохраняет баланс между интересами государства, медицинских учреждений и граждан,говорит заместитель Научного руководителя Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

Надо понимать, что любая реформа системы финансирования обязательного медицинского страхования должна иметь целью повышение качества медицинского обслуживания россиян, отмечает эксперт. Он напоминает, что страховые организации были введены в государственное медицинское обслуживание с целью создания звена, способного действовать как медиатор между государственными медицинскими фондами и населением.

«Главная задача страховщиков - это контроль качества медицинского обслуживания», — говорит Александр Шатилов.

«Мы считаем, что реформа в обязательном медицинском страховании требует более взвешенного подхода, особенно учитывая тот факт, что изменения касаются сферы, от которой напрямую зависит здоровье миллионов граждан», — отмечает генеральный директор "Ингосстрах-М" Наталья Курбатова.

Передача функций страховых компаний территориальным фондам только структурно может упростить систему, однако отсутствие внешнего, независимого контроля снизит прозрачность и объективность оценки работы медучреждений, считает эксперт. В результате реформы территориальным фондам, чтобы эффективно выполнять функции страховых компаний, потребуется создавать инфраструктуру клиентской работы практически с нуля, обучить и нанять специалистов, кратно нарастить объемы контроля качества оказания медицинской помощи.

Опыт показывает, что именно внешние механизмы - страховые экспертизы, анализ жалоб, аудит качества обеспечивают реальный результат.

Всероссийский Союз пациентов поддержал значимость роли страховых компаний, как участника системы ОМС. Свою позицию Союз уже направил в правительство и минздрав.

Многоканальная модель ОМС, где работают несколько страховых медицинских организаций, позволяет обеспечивать конкуренцию в интересах пациента. Страховые компании развивают сервисы, внедряют цифровые решения, обучают экспертов, повышают стандарты обслуживания.

«Страховые компании могут стать проводниками передовых решений в использовании искусственного интеллекта в повышении качества медицинского обслуживания, — считает эксперт в области искусственного интеллекта, доктор технических наук Александр Ильинский. — И реформа системы ОМС должна осуществляться так, чтобы не навредить распространению передовых технологий и инновационных решений в медицинском обслуживании».

«Сегодня граждане могут напрямую обратиться в страховую компанию - и получить консультацию, помощь в решении споров или сопровождение при обжаловании действий медицинских организаций. Этот канал должен быть сохранен и усилен», — считает Курбатова.

По ее мнению, реформирование ОМС должно идти не по пути сокращения роли страховых компаний, а по пути усиления их экспертного потенциала. Это позволит не только повысить качество медицинских услуг, но и сделать систему более ориентированной на пациента.

Эксперт добавляет, что поддерживает реформирование системы при условии сохранения независимого контроля, прозрачности финансовых потоков и сохранения права пациента на защиту своих интересов, но ничего этого нет в законодательной инициативе.

«Считаем, что будущее ОМС - это партнерская модель, где страховые компании, территориальные фонды и медицинские организации действуют в единой логике: контроль, помощь, качество», — констатирует эксперт.

Монополизация функций может привести к снижению мотивации к улучшениям в системе и отразится на удовлетворенности пациентов качеством медицинской помощи. Поэтому мы уверены, что к реформе системы ОМС необходимо подходить с осторожностью, подытоживает Александр Шатилов.