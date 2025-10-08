Врачи спасли подростка с опухолью весом более трех килограммов

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина спасли 15-летнего подростка с большой гормонопродуцирующей опухолью весом более трех килограммов. Об этом в среду, 8 октября, сообщили в медицинском учреждении.

© Вечерняя Москва

— Болезнь была в диссеминированной форме: рак уже распространился на печень, забрюшинные лимфоузлы и легкие. Полное обследование продолжается: предварительная компьютерная томография не выявила метастазов в головном мозге, — говорится в сообщении.

Симптомы заболевания были тяжелыми: постоянные головные боли, головокружение и необходимость лежать. Попытка встать вызывала резкий скачок давления. Опухоль вырабатывала много гормонов, истощая сердце. Без срочной операции у мальчика могли возникнуть опасные осложнения, вплоть до летального исхода.

Операция была сложной из-за расположения опухоли рядом с печенью и венами. Хирурги сначала выделили опухоль, затем удалили тромботическую массу из нижней полой вены, также временно перекрыли часть правого предсердия, чтобы предотвратить миграцию тромба. Операция состояла из двух этапов: мобилизация опухоли и удаление тромба с восстановлением целостности вены, передает Telegram-канал медучреждения.

В сентябре этого года врачи из Зарайской больницы удалили пенсионерке опухоль на спине размером с футбольный мяч. Параметры новообразования составляли около 20 сантиметров в диаметре, а вес — 1,5 килограмма.