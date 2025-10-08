Сильно потолстевшая девушка приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни

28-летняя жительница Великобритании Ханна Ричардс приняла симптомы опухоли мозга за счастье в личной жизни. Ее историю опубликовало издание Daily Mirror.

Ричардс работает врачом, но когда она стала сильно поправляться, то не заподозрила ничего страшного. По ее словам, она как раз стала встречаться с новым бойфрендом. Они часто ужинали в ресторанах и заказывали доставку, поэтому девушка приняла лишние килограммы за последствия личного счастья и отсутствия стресса.

Чтобы похудеть, она решила наладить образ жизни, но переход на правильное питание и активный образ жизни результатов не дали. Британка продолжила толстеть, набрав за несколько месяцев 45 килограммов. Она утверждает, что помимо лишнего веса у нее появились симптомы менопаузы, депрессии, она жаловалась на учащенное сердцебиение и одышку. К тому же у нее стали активно расти волосы на руках и щеках.

Ричардс вспоминает, что пройти тщательное обследование ее убедила коллега, которая указала на необычную структуру полноты: у Ханны было луноликое лицо, жир в области лопаток, большой живот и относительно худые спина и ноги. Девушка рассказала, что подозрения подтвердились и эндокринолог выявил у нее синдром Кушинга, вызванный доброкачественной опухолью в расположенном в мозге гипофизе.

Ричардс уточнила, что диагноз предстоит еще подтвердить с помощью МРТ. По ее словам, это поможет установить находится опухоль в мозге или в надпочечниках.

