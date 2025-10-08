В Истре нейрохирурги помогли женщине избежать паралича

В Истринскую больницу поступила 37-летняя женщина, которую долгое время мучили боли в руке. Обследование показало, что недомогание было спровоцировано грыжей шейного отдела позвоночника размером 8 мм.

© Вести Подмосковья

По данным пресс-службы регионального Минздрава, образование сдавливало спинномозговой канал и корешковое отверстие, в связи с чем возникла угроза паралича руки. Нейрохирурги провели сложнейшее микрохирургическое вмешательство: удалили грыжу и стабилизировали позвоночник женщины с помощью импланта.

Двухчасовая операция прошла успешно. Пациентка больше не страдает от постоянных болей, в руку вернулась сила, у нее получается самостоятельно передвигаться. На пятый день после операции женщина вернулась домой на амбулаторное наблюдение.