В Астрахани применяют новый вид диагностики при лечении рака
В Астраханском онкодиспансере начали проводить молекулярно-генетические исследования для диагностики рака. Ранее такие анализы выполнялись только в федеральных центрах Санкт-Петербурга. Порой ожидание результатов занимало долгое время, что отодвигало сроки назначения необходимой терапии.
Дорогостоящее оборудование было получено по госпрограмме "Развитие здравоохранения Астраханской области".
Борьба с онкологическими заболеваниями - задача стратегическая. В нашем регионе ей уделяется большое внимание. Теперь онкобольные смогут быстрее получить необходимое лечение, а значит, повысить шансы на успешное выздоровление и достижение полной ремиссии. И важно то, что обследование проводится бесплатно в рамках ОМС, - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Так, с начала года в Астрахани было выполнено свыше 200 анализов.
Результаты позволяют выявить причину развития патологий и в оперативном порядке определить тактику лечения при раке молочной железы, яичников, легкого и других локализаций.
Молекулярно-генетическое исследование сегодня - это ключевой шаг в лечении рака. Без него мы не назначаем химиотерапию. Анализ показывает, есть ли в опухоли конкретная "мишень" - мутация, на которую можно прицельно подействовать таргетным препаратом. Это позволяет нам бороться с болезнью максимально точно и эффективно, особенно при агрессивных формах болезни, - пояснила заместитель главного врача Астраханского онкодиспансера, врач-онколог высшей квалификационной категории Карина Тумасян.