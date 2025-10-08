В Астрахани применяют новый вид диагностики при лечении рака

В Астраханском онкодиспансере начали проводить молекулярно-генетические исследования для диагностики рака. Ранее такие анализы выполнялись только в федеральных центрах Санкт-Петербурга. Порой ожидание результатов занимало долгое время, что отодвигало сроки назначения необходимой терапии.

Дорогостоящее оборудование было получено по госпрограмме "Развитие здравоохранения Астраханской области".

Борьба с онкологическими заболеваниями - задача стратегическая. В нашем регионе ей уделяется большое внимание. Теперь онкобольные смогут быстрее получить необходимое лечение, а значит, повысить шансы на успешное выздоровление и достижение полной ремиссии. И важно то, что обследование проводится бесплатно в рамках ОМС, - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Так, с начала года в Астрахани было выполнено свыше 200 анализов.

Результаты позволяют выявить причину развития патологий и в оперативном порядке определить тактику лечения при раке молочной железы, яичников, легкого и других локализаций.