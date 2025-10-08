Медики спасли от ампутации пациентку 1924 года рождения

В Магнитогорске врачи спасли пожилую женщину, госпитализированную с сильными болями в ноге. Компьютерная томография показала значительное поражение артерий конечности, из-за которого пациентке грозила ампутация.

С учетом почтенного возраста и сопутствующего заболевания - диабета - операция могла привести к летальному исходу. Медики решили выполнить малоинвазивное вмешательство по восстановлению проходимости артерий.

Операция длилась около получаса, все это время пациентка находилась в сознании и общалась с нами, - рассказал врач-рентгенолог Иван Мамыкин. - Поначалу она жаловалась на боль в ноге, но, как только была восстановлена проходимость в берцовой артерии, болевой синдром снизился, и мы приступили к ангиопластике подколенной и бедренных артерий.

По словам хирурга, больных такого преклонного возраста у него не было много лет. К счастью, пациентка 1924 года рождения перенесла операцию хорошо и ее сразу перевели в обычную палату. Несколько дней она проведет под наблюдением докторов, после чего ее выпишут.