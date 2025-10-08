Доктора достали из желудка девочки волосяной шар размером 25 сантиметров

Тюменские врачи достали из желудка девочки волосяной шар размером 25 сантиметров
С очень редкой патологией столкнулись врачи детского хирургического отделения тюменской ОКБ № 2: 12-летняя девочка поступила в приемное отделение с крупным образованием в желудке - трихобезоаром.
Он заполнил практически всю полость желудка. По словам медиков, такая патология формируется при длительном проглатывании волос, обычно на фоне психоэмоциональных расстройств.
За 20 лет практики это четвертый подобный случай, говорят в ОКБ № 2.
Сначала маленькой пациентке провели гастроскопию, чтобы оценить возможность малоинвазивного удаления трихобезоара. Но он оказался слишком большим и плотным - требовалась операция, так как была угроза кишечной непроходимости.
"Успешная операция включала лапаротомию с рассечением желудка и удалением инородного тела размером 25 сантиметров", - рассказали в областном минздраве.
На сегодня подросток полностью восстановилась и выписана из стационара.