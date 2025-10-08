Врачи сохранили селезенку мальчику, упавшему с трех метров

Хирурги Нефтеюганской окружной больницы сохранили селезенку десятилетнему пациенту: он свалился с трехметровой высоты, и когда попал в больницу, жаловался на боль в спине.

Ребенка обследовали, но внутренних повреждений не нашли. При этом через несколько часов боль не только не прошла, а напротив - стала сильнее.

Ему вновь сделали УЗИ, оно показало свободную жидкость в брюшной полости - редкий двухмоментный разрыв селезенки, встречающийся лишь в 13 процентах случаев, пояснили в департаменте здравоохранения Югры. Такие травмы коварны - повреждения могут проявиться не сразу.

В большинстве аналогичных случаев врачам приходится удалять пострадавший орган, но дежурный хирург Евгений Логинов с командой смогли сохранить селезенку: разрыв аккуратно ушили, применив кровоостанавливающую пластину.

Через девять дней мальчика уже выписали из больницы - дома его еще понаблюдают медики.