Хирурги спасли пострадавшую в ДТП, у которой почти не было шансов выжить

Врачи Городской больницы № 36 "Травматологическая" в Екатеринбурге спасли пострадавшую в автоаварии девушку, у которой почти не было шансов выжить.

После ЧП она находилась в состоянии тяжелого травматического шока на фоне обширного кровотечения и ранений. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и травму грудной клетки, множественные переломы ребер, разрыв печени, повреждение костей таза - и это еще не все.

Состояние пострадавшей было чревато возникновением серьезных осложнений - тромбоэмболии и полиорганной недостаточности.

"Хирурги прооперировали органы брюшной полости, чтобы прекратить кровотечение. Травматологи-ортопеды зафиксировали отломки костей конечностей, установили аппараты наружной фиксации, чтобы стабилизировать зоны переломов, остановить кровь и купировать болевой синдром", - пояснил завотделением Евгений Козлов.

Два месяца девушка провела на больничной койке, но смогла вернуться домой к обычной жизни.