Эксперты ответили, могут ли в аптеках продать поддельные лекарства

Легально продать в аптеке опасный или некачественный препарат больше невозможно. Об этом заявил гендиректор Центра развития перспективных технологий (оператор "Честного знака") Андрей Кириллов на форуме "Антиконтрафакт" в Минске.

Он пояснил, что в России создана полноценная система цифрового контроля за оборотом лекарств, которая предупреждает продажу нелегальных, просроченных или изъятых из оборота препаратов. Так, сегодня каждая упаковка проходит обязательную проверку на кассе перед продажей. При сканировании цифрового кода касса онлайн отправляет запрос в систему "Честный знак" и получает ответ, можно ли продавать препарат.

«Так, если в течение полутора секунд ответа нет, касса автоматически переводится в офлайн-режим и также может остановить запрещенный к продаже препарат», — сказал Кириллов.

Разрешительный режим в отношении лекарственных препаратов запущен с 1 июня 2025 года, а с 1 сентября он работает даже в условиях отсутствия интернета.

Кириллов добавил, что все случаи нарушений автоматически передаются в Росздравнадзор, и далее аптекой занимается уже этот орган госконтроля.