В Минздраве обеспокоены количеством студентов, которые не становятся врачами

В государственные медучреждения не идут работать треть выпускников медвузов, заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

«Ежегодно около 35% выпускников из государственной системы здравоохранения мы теряем», — сказала она на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

В госмедицине также не остаются работать около 40% учащихся медицинских колледжей, добавила замминистра.

Чтобы сохранить в системе тех, кто приходит на целевое обучение, Минздрав подготовил поправку в законодательство о замене штрафа за отказ отрабатывать стоимость обучения на компенсацию в трехкратном размере, сказала Семенова. Дело в том, что суд не всегда принимает решение взыскать с выпускника в полном объеме штраф, пояснила она.

Таким образом, по ее словам, каждый выпускник получит гарантированное рабочее место в соответствии с квалификацией, а заказчик целевого обучения не будет терять своих выпускников.