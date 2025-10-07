Сколько жителей Подмосковья пожелали стать донорами костного мозга

Кандидатами на вступление в федеральный регистр доноров костного мозга в Московском областном центре крови пожелали стать около 4 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Здесь уточнили, что пересадка костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток требуется пациентам с онкологическими, гематологическими, тяжелыми наследственными и другими заболеваниями.

© РИА Новости

«‎Костный мозг - важнейший орган кроветворной системы, отвечающий за создание новых клеток крови, — рассказал главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов. — При различных заболеваниях клетки крови могут повреждаться, а их производство замедляться. Именно в таких случаях и проводится пересадка костного мозга. Донор отдает лишь 5% своих гемопоэтических стволовых клеток, которые восстанавливаются в короткие сроки, а нуждающийся в них человек получает шанс побороть болезнь. В регистре доноров костного мозга содержатся данные о генотипе почти 4 тысяч человек, согласившихся стать донорами».

В информации ведомства сообщается, что стать донором костного мозга может человек в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Специалисты рекомендуют вступать в регистр до 35 лет. Для того чтобы стать частью регистра, необходимо оставить заявку на региональном портале госуслуг в разделе "Здоровье", после чего с заявителем свяжется сотрудник Московского областного центра крови для выбора даты визита.

У потенциального донора костного мозга возьмут пробирку крови для проведения HLA-типирования. С помощью этого анализа выясняется генетическая совместимость донора и пациента. Шанс совпадения невероятно мал и составляет 1:10000, поэтому так важно, чтобы в регистре было как можно больше доноров.