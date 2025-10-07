Раненным ветеранам СВО предоставили сотни спортивных протезов

Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО, входит в Госкорпорацию "Ростех") за последние два года предоставил получившим ранения ветеранам специальной военной операции 320 специализированных протезов для занятий различными видами спорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании ЦИТО.

© globallookpress

"Центр инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации "Ростех" представил модели спортивных протезов для езды на велосипеде, игры в волейбол и занятий бегом на форуме "Биопром-2025". Всего за последние два года в рамках спортивной реабилитации военнослужащих совместно с фондом "Защитники Отечества" ЦИТО выдал более 320 специализированных протезов для занятий различными видами спорта.

Экспозиция ЦИТО посвящена спортивному протезированию как важному элементу реабилитации и социализации военнослужащих, получивших ранения. В частности, рабочие протезы рук со съемными насадками для игры в волейбол или езды на велосипеде позволяют человеку быстро интегрировать в свою жизнь различные активности. Возможности жизни и занятий спортом на протезах на собственном примере показали ветераны СВО, кавалеры ордена Мужества и пациенты ЦИТО Сергей Фрумусаки и Дмитрий Борисов.

«Для меня спорт после ранения не закончился, наоборот, его стало еще больше - на протезе я стал участвовать в забегах. 12 октября я пробегу свой 10-й забег за эти полгода. Когда начинаешь бегать, исчезает боязнь, и вопрос "получится или нет" уходит сам собой. Я, например, могу играть в волейбол, ездить на велосипеде и играть в мяч, а недавно мы всей семьей поехали на реку и испытали на себе, что такое велосапы. Кроме того, участвовал в двух парусных регатах. Так поступают многие мои товарищи, ведь после ранения жизнь не заканчивается: ты выжил, все выдержал, а значит, должен действовать и не сдаваться», — приводит слова ветерана СВО, пациента ЦИТО Сергея Фрумусаки пресс-служба.

Она сообщила, что с 2022 года ЦИТО изготовил свыше 6,5 тыс. протезов различной функциональности. Из них более 30% - это биоэлектрические образцы с микропроцессорным управлением.

«Современные технологии сегодня меняют социальную реальность, позволяя людям с ампутациями оставаться активными в жизни. ЦИТО обладает широчайшими компетенциями в области протезирования, в том числе в создании узкоспециализированных технических средств реабилитации - спортивных протезов. Наши протезы обеспечивают возможность заниматься различными видами адаптивного спорта, будь то бег, волейбол, горные лыжи или сноуборд, участвовать в соревнованиях и, несмотря на ранения, достигать новых высот», — цитирует генерального директора ЦИТО Виктора Спектора пресс-служба.

Предприятие представило свои образцы протезов на Международном форуме "Биопром: промышленность и технологии для человека", который проходит в Геленджике с 6 по 7 октября. Ключевое событие медицинской отрасли объединяет ведущих игроков рынка биотехнологий, медицины и фармацевтики. Мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Титульным партнером мероприятия выступает госкорпорация "Ростех".

О компании

ЦИТО - ведущее предприятие медицинской промышленности и реабилитационной индустрии в России, разработчик системы комплексной непрерывной реабилитации и высокотехнологичного протезирования, а также концепции подготовки кадров для высокотехнологического протезирования. Компания имеет опыт оказания услуг на рынке уже более 60 лет.