Хирурги провели «тройную» операцию на сердце

В Региональном сосудистом центре Калужской области успешно проведена сложнейшая операция, сообщили в региональном минздраве. Это позволило спасти жизнь женщине со множественными патологиями.

Медики диагностировали серьезный порок сердца, увеличенную щитовидную железу и ишемическую болезнь сердца.

Врачи в условиях искусственного кровообращения провели "тройное" оперативное вмешательство: удалили щитовидку, заменили аортальный клапан на механический протез и выполнили аортокоронарное шунтирование.

Пациентка в хорошем самочувствии находится дома.