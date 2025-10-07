Медикам потребовался нестандартный подход, чтобы спасти пациента

Воронежские врачи удалили осколок пули, застрявший в миллиметрах от спинного мозга мужчины, сообщили в региональном минздраве.

© РИА Новости

В областную больницу №1 попал молодой пациент с проникающим огнестрельным ранением: осколок пули пробил легкое и мягкие ткани и достиг спинного мозга. Там он застрял среди нервных волокон.

Возможное смещение осколка создавало риск повреждения структур спинного мозга и вероятную и необратимую парализацию. Осколок при контакте с хирургическим инструментом мог "уйти" из зоны разреза, став недоступным для удаления.

От хирургов потребовался нестандартный подход: для фиксации предмета использовали специальный магнит. Он удерживал осколок в моменте вскрытия оболочек спинного мозга и сохранил его в поле видимости медиков. Инородное тело удалили, сохранив целостность нервных волокон и избежав кровотечения и осложнений.

Вечером после операции мужчина смог сам подняться с кровати, а спустя несколько дней его выписали в удовлетворительном состоянии. Контрольные исследования не выявили у пострадавшего никаких неврологических нарушений.