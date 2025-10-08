Врачи удалили гигантскую опухоль яичника у 20-летней москвички

Врачи ГКБ № 15 имени Филатова удалили гигантскую опухоль яичника у 20-летней москвички. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

© Мослента

В ведомстве рассказали, что пациентка давно не проходила УЗИ малого таза и обратилась в больницу с жалобами на вздутие и боль в животе, а также отсутствие стула.

«Компьютерная томография с контрастированием выявила объемное образование яичника диаметром почти 40 сантиметров», — говорится в сообщении.

Девушке провели операцию с использованием лапароскопического доступа через несколько небольших проколов и через два дня выписали домой.

