Почему диабетикам нужно регулярно посещать уролога

Сахарный диабет перестал быть только эндокринной проблемой, это заболевание выступает триггером многочисленных тяжелых недугов, так как высокий уровень глюкозы в крови поражает сосуды. Кроме известных осложнений - заболеваний сердца, почек, поражения глаз и конечностей - сахарный диабет также на 20-35% увеличивает вероятность возникновения рака мочевого пузыря и у мужчин, и у женщин. Об этом "РГ" рассказали эксперты Эндокринологического научного центра.

Рак мочевого пузыря - одна из самых распространенных онкопатологий. В США у мужчин он занимает 4-е место по количеству ежегодных случаев заболеваний. В нашей стране, по данным НМХЦ имени Пирогова, он на 8-й строчке. Женщины болеют реже, но и их не минует эта патология. Особенно если в качестве фактора риска выступает сахарный диабет.

Международные исследования и масштабные мета-анализы, где изучались медицинские данные пациентов в течение десятков лет, подтверждают устойчивую связь этого вида рака и диабета. По обобщенным оценкам, риск развития опасной опухоли у пациентов с сахарным диабетом второго типа выше на 20-35%, сообщили "РГ" в НМИЦ эндокринологии имени академика Дедова.

Почему диабет приводит к раку?

Специалисты объясняют эту тревожную статистику несколькими причинами. При диабете в организме обычно наблюдается хронически высокий уровень инсулина, который способен стимулировать рост клеток, в том числе и злокачественных. Другой фактор - частый спутник диабета ожирение. Избыточная жировая ткань, особенно висцеральная, обволакивающая внутренние органы, выступает как эндокринный орган, причем совсем не полезный для нашего здоровья. Висцеральный жир вырабатывает вещества, которые провоцируют хроническое воспаление в организме, а это также способствует возникновению рака. Усугубляет ситуацию и гипергликемия - повышенный уровень сахара в крови создает идеальную "подпитку" для быстро делящихся раковых клеток.

Таким образом, предупреждают эндокринологи, наряду с "классическим" фактором риска рака мочевого пузыря - курением - триггерами также становятся диабет и ожирение.

«У пациентов с диабетом нередко присутствуют дополнительные факторы риска - ожирение, хронические воспалительные процессы, сосудистые нарушения. Все это утяжеляет течение онкопатологии и, что особенно неприятно, способно смазать клиническую картину. Симптомы ровно такие же, как при гематурии и дизурии. У таких больных заподозрить рак сложнее, что приводит к значительной задержке в постановке диагноза», — пояснил "РГ" заведующий лечебно-диагностическим отделением андрологии и урологии ЭНЦ, кандидат медицинских наук Станислав Волков.

Тревожные сигналы: на что обращать внимание?

Главный и самый ранний симптом рака мочевого пузыря - появление крови в моче (гематурия). К нему могут присоединиться учащенное, болезненное мочеиспускание, резь и боли внизу живота. Коварство ситуации в том, что у людей с диабетом эти признаки часто остаются без должного внимания, списываются на другие проблемы, и к специалистам они обращаются с опозданием.

Защитная терапия

Исследования в области онкоурологии приносят и обнадеживающие данные. Оказалось, что широко применяемый противодиабетический препарат метформин может оказывать защитное действие. То есть, контролируя уровень сахара в крови с помощью назначенных врачом препаратов, диабетики одновременно занимаются и онкопрофилактикой.

«Такой подход оправдан: крупное ретроспективное исследование показало, что у пациентов с диабетом и раком мочевого пузыря, принимавших метформин, риск рецидива опухоли был существенно ниже», — отметил доктор Волков. Ученые продолжают изучать механизмы этого защитного эффекта.

Лечение и профилактика

Тактика лечения зависит от стадии заболевания. При поверхностных опухолях выполняется малотравматичная трансуретральная резекция через мочеиспускательный канал. В более сложных случаях может потребоваться удаление мочевого пузыря.

«В нашем Центре мы стараемся прибегать к малоинвазивным вмешательствам - выполняем лапароскопические операции, так как они обладают высоким органосохраняющим потенциалом. Мы по возможности отдаем предпочтение таким щадящим вмешательствам у коморбидных пациентов, имеющих в дополнение к сахарному диабету сопутствующие заболевания. Лапароскопия сегодня - это золотой стандарт в онкоурологии», — подчеркнул Станислав Волков.

Эксперты настаивают, что борьба с этим опасным сочетанием заболеваний требует объединенных усилий врачей разных специальностей.

«Наше кредо - не только лечить, но и предупреждать заболевание, — резюмирует доктор Волков. — Как ведущий эндокринологический центр страны, мы активно работаем с коллегами в регионах и всегда напоминаем и врачам, и пациентам: сахарный диабет - это не только эндокринология, это серьезный вызов урологии и онкоурологии. Чем раньше будет осознан этот риск, тем выше шанс на успешный исход».

Пациентам с диабетом рекомендуется проходить урологическое обследование при первых тревожных признаках, а эндокринолог и уролог должны обязательно согласовывать свои подходы к терапии, чтобы учесть индивидуальные особенности организма каждого пациента.