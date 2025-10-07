Антиконтрафакт запустил публичный реестр проверенных БАД

Доля нелегальных БАД на российском рынке в онлайн-торговле может достигать 65%. Однако в аптеках и специализированной рознице риск нарваться на "левый" препарат минимален - благодаря лицензированию и более строгому контролю. Такие данные привели сегодня представители международной ассоциации "Антиконтрафакт" на форуме "Антиконтрафакт" в Минске.

Ассоциация запустила публичный реестр проверенных БАД - в список уже попало более 850 наименований с нарушениями, сообщил глава "Антиконтрафакта" Владислав Резник.

"Мы создаем барометр доверия: реестр проверенных БАД, черный список нарушителей и оперативный механизм жалоб. Наша цель - лишить недобросовестных производителей анонимности и вернуть рынку доверие. На данный момент в реестре небезопасной продукции насчитывается 866 наименований", - прокомментировал Владислав Резник в своем выступлении на форуме.

Эксперты фиксируют две опасные тенденции на рынке: продажа незарегистрированных БАД ("псевдо-бады"), которые маскируются под пищевые добавки, пищевые концентраты, "экстракты" и "жиросжигатели". На их долю приходится до 65% онлайн-контрафакта. Второй, еще более опасный тренд - когда в БАДах по факту обнаруживают лекарственные дозировки активных веществ.

Один из недавних кейсов - случай свободной продажи в интернете препарата "Орлистат", выданного за пищевую добавку.

"После публикации карточка была удалена, но через несколько дней аналогичные предложения снова появились в продаже", - сообщил руководитель проекта "Не рискуй. Проверь!", вице-президент "Антиконтрафакта" Сергей Зеленец.

В реестре проверенных БАД формируется два списка - безопасных и опасных БАД - с результатами экспертиз, описанием нарушений и механизмом обратной связи для врачей и потребителей.