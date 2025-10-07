Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышках вируса Коксаки в России

Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация с энтеровирусными инфекциями в России стабильная. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Для проверки информации ведомство направило официальный запрос в СМИ, опубликовавшие сообщения о массовых вспышках.

Объективно говоря, вирус Коксаки, относящийся к энтеровирусным инфекциям, скорее, "летнее" заболевание, так как главный источник заражения - вода. В летнее время вспышки нередко происходят на курортах в отелях с бассейнами, если их плохо очищают и дезинфицируют. Но при попадании патогена в водопровод заразиться можно в любое время года.

"Коксаки - это энтеровирусы, достаточно обширная группа вирусов, которые практически все патогенны для человека. Есть коксаки типа А, Б, есть эховирусы, полиовирусы. Кстати, полиомиелит тоже сюда относится. Практически все эти вирусы вызывают разнообразную патологию у человека. Основные органы, которые поражаются, - центральная нервная система, сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, мышцы, слизистые оболочки и кожа. Практически неисчерпаемый источник энтеровирусной инфекции - вода. В воде вирусы сохраняются очень долго, даже во льду, поскольку устойчивы к замораживанию. В водопроводной воде сохраняются больше двух недель, в сточных водах - более двух месяцев. Поэтому важно знать, что основной источник заражения - вода", - пояснил "РГ" врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Большей частью энтеровирусные инфекции протекают бессимптомно или легко, по типу простуды или желудочно-кишечного расстройства, но у небольшой части людей они вызывают достаточно тяжелые заболевания.

Пока идет проверка, были ли массовые случаи заражения в регионах России, Роспотребнадзор распорядился усилить дезинфекционный режим в детсадах и провести разъяснительные беседы с родителями. "Утренние фильтры" помогают предотвратить посещение сада детьми с признаками инфекционного заболевания, сейчас они действуют во всех детских учреждениях, так как на дворе сезон ОРВИ.

Роспотребнадзор напомнил основные рекомендации по профилактике энтеровирусной инфекции: