Роспотребнадзор отчитался об уровне заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России снижается, также более 30,7 млн россиян вакцинировались в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в Российской Федерации на 40-й неделе 2025 года зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ на 10,2%. Число заболевших снизилось во всех возрастных группах, при этом наиболее заметно - среди детей и подростков 7-14 лет (на 18,6%) и 15 лет и старше (на 11,2%).

"В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 30,7 млн граждан, что составляет 20,8% численности населения страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что также на сороковой неделе продолжается снижение заболеваемости COVID-19. Было зарегистрировано 10,3 тыс. случаев, что на 22,2% меньше, чем на предыдущей неделе.

Роспотребнадзор призывает граждан учитывать сезонную заболеваемость респираторными инфекциями и соблюдать профилактические меры.