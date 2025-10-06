Стало известно, сколько детей в Подмосковье привились от гриппа

В ходе масштабной кампании по вакцинации от гриппа взрослого и детского населения в Московской области противогриппозную прививку уже получили более полумиллиона детей Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

«Грипп крайне опасен осложнениями, к которым может привести, - рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. — Это касается не только взрослых, но и детей. Чтобы защититься от болезни, необходимо пройти вакцинацию - и сделать это нужно как можно скорее, потому что на выработку иммунитета потребуется время».

Министр напомнил, что сделать прививку ребенку можно в детской поликлинике по месту прикрепления, также вакцинация проводится в детских садах и школах.