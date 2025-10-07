Жители России рассказали о мотивации для профилактических походов к врачу

О новом исследовании рассказали эксперты Аналитического центра НАФИ и компании «Ингосстрах». Они расспросили россиян на тему осведомленности об онкопатологиях и частоте профилактических визитов к врачу. Оказалось, что с раком россияне стали сталкиваться чаще, но мотивации для более внимательного отношения к своему здоровью у них пока недостаточно.

© Сибмеда

Распространенность онкопатологий с 2012 года увеличилась в России на треть. За два последних года число россиян, которые лично или через своих близких столкнулись с онкологическим заболеванием, выросло с 53% до 62% (в 56% случаев заболевание выявлялось у близких, в 6% – у самого респондента). Большинство россиян (60%) считают, что рак достаточно распространен сейчас, еще треть (29%) уверены, что так или иначе с ним сталкивается каждая семья.

У большинства жителей России мысли о раке вызывают страх, однако, доля людей, которые испытывают по этому поводу тревогу, снижается. В 2023 году страх при мысли о онкологии испытывали 69%, в 2025 – 65%. Чаще тревожатся женщины (по сравнению с мужчинами) и жители больших городов (по сравнению с сельскими жителями).

Однако несмотря на это, профилактические визиты к врачу до сих пор должного распространения не получили. Треть россиян (26%) никогда не проходили обследование на выявление онкозаболеваний, 11% обращались к врачам более трех лет назад. За последний год обследовались только 35% респондентов.

Наиболее распространенной причиной, по мнению тех, кто не проходил обследование является нехватка информации (31% людей не знают, где и какие обследования можно пройти). Еще 23% считают, что поход к врачу без симптомов смысла не имеет, 19% затрудняются сказать, почему не следят за здоровьем, 13% – боятся получить плохие результаты. Среди других ответов: нехватка времени, высокая стоимость, недоверие к качеству обследований.

При этом, большинство опрошенных (75%) считают, что рак на ранних стадиях хорошо поддается лечению – хотя доля уверенных в этом снизилась (2023 – 76%, 2025 – 69%).

Мотивацией для профилактического посещения врача могли бы послужить: бесплатные обследования (43%), возможность пройти их рядом с домом или работой (34%), настойчивые рекомендации врача (22%), организация скринингов учебным заведением или рабочей организацией (18%).