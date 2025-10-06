В России запустили программу по проведению генетических исследований

Программа рассчитана на три года и направлена на выявление у северян генетических заболеваний и их профилактику.

© Российская Газета

За это время девять тысяч будущих мам из групп риска, а также все, проживающие в поселках или ведущие кочевой образ жизни, смогут пройти неинвазивное пренатальное тестирование.

Благодаря генетическому исследованию специалисты могут на раннем этапе определить наличие у будущего ребенка таких тяжелых заболеваний, как, например, синдром Дауна или синдром Клайнфельтера.

Генетические исследования на Ямале начали проводить в июле 2020 года как дополнительный метод диагностики хромосомных патологий плода. За это время выполнено более 13,5 тысячи исследований, а количество инвазивной диагностики сократилось более чем на 40%.

На Ямале будет также продолжен проект по генетическому обследованию онкологических пациентов и их родственников, запущенный в 2021 году. Исследования позволяют выявлять склонность к заболеванию и проводить углубленную диагностику родственникам тех, у кого уже установлен диагноз.

Обследование назначает лечащий врач, забор крови проводится во всех городских больницах и районных больницах Тарко-Сале, Лабытнанги и Надыма.

При обнаружении опухолевого синдрома у пациентов врачи формируют для них программу скрининга и своевременной диагностики злокачественного новообразования. До 2027 года исследования на выявление наследственных форм онкологии смогут пройти порядка 900 пациентов и их родственников, еще у 50 человек с помощью генетических маркеров исследуют образцы опухолевой ткани для подбора наиболее эффективной терапии.

В 2024 году на Ямале расширили перечень генетических исследований. Пройти обследование также могут новорожденные дети и супружеские пары, имеющие проблемы со здоровьем, в том числе репродуктивным. Исследование проводится в формате софинансирования - пациент оплачивает только 20% его стоимости, 80% расходов берет на себя округ. Кроме генетического отчета, пациентам предоставляются первичные данные секвенирования на флеш-носителе или в виде ссылки для скачивания.

С начала года медики провели 68 исследований для неинвазивного определения резус-фактора плода. В 60% случаев установлены риски развития резус-конфликта.

Из 11 полногеномных исследований детей до 18 лет у девяти детей установлено, что заболевания могут быть связаны с генетической предрасположенностью.

Также с этого года ямальцы могут получить консультацию врача-генетика, не выезжая за пределы региона. В Ноябрьской центральной городской больнице прием ведут два доктора. Консультации по назначению лечащего доктора в этом году получили порядка тысячи ямальцев, они проводятся очно или онлайн с помощью телемедицинских технологий по полису ОМС.